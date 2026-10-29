40 Prozent der Vorarlberger haben keine Reserven

Satte 88 Prozent der Vorarlberger halten das Zurücklegen von Geld für sehr oder ziemlich wichtig – das ist der höchste Wert seit 2014. Die größten Sparefrohs gehören, etwas überraschend, der Generation Z an. Der Grund für die hohe Spar-Disziplin im westlichsten Bundesland liegt auf der Hand, schließlich verbinden fast alle Befragten ein finanzielles Polster mit persönlicher Sicherheit und Unabhängigkeit. So legen 90 Prozent der Befragten ihr Geld als Notgroschen zur Seite, 80 Prozent zur finanziellen Absicherung und Vorsorge, 76 Prozent für ihre finanzielle Unabhängigkeit und 36 Prozent für eine spätere Immobilienfinanzierung.