„Neues Sozialhilfegesetz verfestigt Kinderarmut“

Kritik an geplantem Sozialhilfegesetz

Mit den politischen Entscheidungsträgern geht der Caritas-Chef hart ins Gericht. Statt die Not zu lindern, bringe das geplante Sozialhilfegesetz drastische Einschnitte: „Die Bundesregierung hat es sich in ihrem Regierungsprogramm zwar vorgenommen, die Kinderarmut zu halbieren. Mit Verweis auf die knappen Budgetmittel hat sie nun aber ein Sozialhilfegesetz vorgelegt, das das Gegenteil bewirkt: Kinderarmut wird verfestigt. Die Unterstützung für das erste Kind einer Familie in Vorarlberg, die auf Sozialhilfe angewiesen ist, wird um 90 Euro, beziehungsweise um 22 Prozent gekürzt werden. Der verbleibende Unterstützungsbetrag ist meilenweit von den realen Kosten eines Kindes entfernt.“