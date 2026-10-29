„Neues Sozialhilfegesetz verfestigt Kinderarmut“

Hohe Lebenserhaltungskosten treiben etliche Vorarlberger Haushalte ans Limit – und darüber hinaus. Eine Gesellschaft dürfe sich aber nicht einfach mit Armut abfinden, gerade Kinder würden darunter leider, findet Caritasdirektor Walter Schmolly klare Worte mit Blick auf das geplante Sozialhilfegesetz.
Auch wenn die Armutsentwicklung laut Statistik Austria im Gesamten leicht rückläufig ist, haben im Ländle noch immer rund 10.000 Menschen tagtäglich mit massiven finanziellen Engpässen zu kämpfen, warnt die Caritas. Oftmals fehle das Geld für den täglichen Einkauf, für Kleidung oder um die Heizkosten zu bezahlen. Tausende Menschen in Vorarlberg, darunter „überdurchschnittlich viele Kinder“, müssen mit derartig schweren Entbehrungen leben.
Mit Verweis auf die knappen Budgetmittel hat sie nun aber ein Sozialhilfegesetz vorgelegt, das das Gegenteil bewirkt: Kinderarmut wird verfestigt.
Walter Schmolly, Direktor Caritas Vorarlberg
Bild: Caritas/Philipp Mück
Kritik an geplantem Sozialhilfegesetz
Mit den politischen Entscheidungsträgern geht der Caritas-Chef hart ins Gericht. Statt die Not zu lindern, bringe das geplante Sozialhilfegesetz drastische Einschnitte: „Die Bundesregierung hat es sich in ihrem Regierungsprogramm zwar vorgenommen, die Kinderarmut zu halbieren. Mit Verweis auf die knappen Budgetmittel hat sie nun aber ein Sozialhilfegesetz vorgelegt, das das Gegenteil bewirkt: Kinderarmut wird verfestigt. Die Unterstützung für das erste Kind einer Familie in Vorarlberg, die auf Sozialhilfe angewiesen ist, wird um 90 Euro, beziehungsweise um 22 Prozent gekürzt werden. Der verbleibende Unterstützungsbetrag ist meilenweit von den realen Kosten eines Kindes entfernt.“
Die Auswirkungen der Teuerung belasten betroffene Familien schwer: Allein in den vergangenen drei Quartalen suchten über 2400 Haushalte mit über 5000 Personen Hilfe bei den Caritas-Beratungsstellen.
Helfen Sie mit!
Gerade die bevorstehende Winter- und Weihnachtszeit erschwert die Situation für betroffene Familien zusätzlich. Aus diesem Grund möchte die Caritas in den kommenden Wochen 1000 in Not geratenen Familien im Land schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen lassen.
Caritas-Spendenkonto
Raiffeisenbank Feldkirch
IBAN AT 32 3742 2000 0004 0006
Kennwort: Inlandshilfe
Online-Spenden: www.caritas-vorarlberg.at
„Wir sind dafür aber auf Spenden angewiesen. Jeder Beitrag hilft“, bedankt sich Walter Schmolly bei allen, die diese Initiative unterstützen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.