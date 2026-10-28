Für Altach geht die Cupreise schon wieder weit

„Das war klar unser bester Auftritt in dieser Saison“, freute sich Zaric nach dem 4:0-Erfolg in Graz-Liebenau, „wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann die Vielzahl der vergebenen Torchancen.“ Aber, aber, Herr Zaric. Wenn sein Team in jedem Spiel vier Treffer erzielen würde, müsste man sich über viele vergebene Torchancen weit weniger ärgern als bei einem 0:1. Und das ist in der laufenden Saison schon des Öfteren passiert.