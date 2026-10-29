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Wertvolle Ressource

So kann Sauerkraut zu sauberem Wasser verhelfen

Niederösterreich
29.10.2026 19:00
Sauerkraut ist mehr als nur eine g‘sckmackige Beilage.
Sauerkraut ist mehr als nur eine g‘sckmackige Beilage.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

In der Industrie kommt viel Wasser zum Einsatz. Forscher in Wieselburg (Niederösterreich) untersuchen, wie Wasser und Inhaltsstoffe danach wieder genutzt werden können – und zwar anhand von Sauerkrautlake.  

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Der Hitze-Sommer hat gezeigt, dass Wasser eine wertvolle Ressource ist. Das trifft auch die Industrie, die bei Produktionsprozessen oft viel Wasser benötigt. Umso wichtiger wird es künftig sein, dieses kühle Nass zurückzugewinnen – und zwar getrennt von Inhaltsstoffen, die zuvor im Zuge der Produktion hineingelangt sind.

Reagenzglas statt Teller
Bei Jungforscher Richard Halbwachs am Campus Wieselburg kommt daher Sauerkraut nicht auf den Teller, sondern ins Reagenzglas. Denn er untersucht anhand von Sauerkrautlake, wie Inhaltsstoffe konzentriert und gleichzeitig vom Wasser getrennt werden können.

Wissenschafter Christian Maier forscht mit seinem Team in Wieselburg ...
Wissenschafter Christian Maier forscht mit seinem Team in Wieselburg ...(Bild: FHWN)
... an der Gewinnung von sauberem Wasser aus Sauerkrautlake.
... an der Gewinnung von sauberem Wasser aus Sauerkrautlake.(Bild: FHWN)

Bereits Erfolge erzielt
Sinn und Zweck der Tests: Wertvolle Rohstoffe können so ebenso wie nicht weniger wertvolles Wasser erneut genutzt werden. Dabei kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz: Eindampfung, Absorption oder Ionenaustausch. Halbwachs konnte erste Erfolge verzeichnen. Beim Eindampfen gewann er 94 Prozent der aufbereiteten Flüssigkeit zurück.

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Forschung mit Potenzial
„Damit schafft das Beispiel der Sauerkrautlake die Grundlage für weitere Untersuchungen“, erklärt Christian Maier, der das Projekt als Wissenschafter begleitet. Unter anderem wird jetzt daran getüftelt, den Energieeinsatz beim Eindampfen zu optimieren.

„Wenn Wasser knapper wird, müssen wir genauer hinschauen, wie es sich zurückgewinnen lässt“, betont Maier. Und das Potenzial dieser Forschung reicht weit über die Sauerkraut-Produktion hinaus.

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