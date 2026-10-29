So kann Sauerkraut zu sauberem Wasser verhelfen

Der Hitze-Sommer hat gezeigt, dass Wasser eine wertvolle Ressource ist. Das trifft auch die Industrie, die bei Produktionsprozessen oft viel Wasser benötigt. Umso wichtiger wird es künftig sein, dieses kühle Nass zurückzugewinnen – und zwar getrennt von Inhaltsstoffen, die zuvor im Zuge der Produktion hineingelangt sind.