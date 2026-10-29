Drei Nester der Asiatischen Hornisse entdeckt

Nach wochenlanger Suche haben Vorarlberger Imker gleich drei Nester der eingewanderten Hornissenart in Dornbirn (Vorarlberg) aufgespürt. Der Räuber mit dem markanten orangefarbenen Band am hinteren Ende des Körpers ist den Bienenzüchtern ein besonderer Dorn im Auge, da dieser die heimischen Honigproduzenten massiv bedroht.