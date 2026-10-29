ÖSV-Ass über Shiffrin: „Müssen lästig bleiben!“

Mitte November startet ÖSV-Ass Katharina Truppe mit dem Slalom von Levi in die neue Saison, mit dem Heimrennen in Gurgl und Copper Mountain geht es Schlag auf Schlag. „Die Form sollte gut sein, ich fühle mich wohl“, sagt die Slalom-Spezialistin. Überfliegerin Mikaela Shiffrin lässt die zwei Rennen in Europa aus – danach ist sie wieder die Gejagte.
Das „K“ in Kathi steht für Konstanz! Denn in der vorigen Saison ist die Kärntnerin Katharina Truppe – abgesehen vom Saisonstart in Levi mit Rang 16 – ausnahmslos unter die „Top 7“ gefahren. Mit dem dritten Platz beim Heimrennen in der Flachau als Höhepunkt. „Ich war echt konstant. Mir sind zwar Fehler passiert – aber ich bin lieber schnell und habe Patzer dabei, als von oben bis unten zu bremsen“, sagt die Viertplatzierte des Slalom-Weltcups 2025/26. „Aber die Vorsaison ist abgehakt, alles fängt bei null an.“
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