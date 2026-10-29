ÖSV-Ass über Shiffrin: „Müssen lästig bleiben!“

Das „K“ in Kathi steht für Konstanz! Denn in der vorigen Saison ist die Kärntnerin Katharina Truppe – abgesehen vom Saisonstart in Levi mit Rang 16 – ausnahmslos unter die „Top 7“ gefahren. Mit dem dritten Platz beim Heimrennen in der Flachau als Höhepunkt. „Ich war echt konstant. Mir sind zwar Fehler passiert – aber ich bin lieber schnell und habe Patzer dabei, als von oben bis unten zu bremsen“, sagt die Viertplatzierte des Slalom-Weltcups 2025/26. „Aber die Vorsaison ist abgehakt, alles fängt bei null an.“