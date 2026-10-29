Griffner will in fünf Jahren doppelt so groß sein

Griffner will 250 Häuser im Jahr errichten

„Im Vorjahr sind in Deutschland und Österreich 55.000 Baugenehmigungen vergeben worden. Und wir wollen davon nur 250.“ Bei der Zielgruppe spielt die Leistbarkeit eine zentrale Rolle. „Das klassische Einfamilienhaus um 400.000 Euro ist ausgestorben. Der Anspruch ist gestiegen. Wir waren schon bisher der Partner für höherwertige Angebote. Wir wollen Qualität, Architektur und Design in einen Einklang bringen“, sagt Scheriau. Wir wollen nicht mehr in den Teich der Fertighäuser hineingeschmissen werden, sondern die Lösung in dem großen Baukonstrukt sein“, erklärt der CEO.