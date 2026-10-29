Alkolenker sorgte für nächtlichen Unfall mit Lkw

Seine starke Alkoholisierung wurde nicht nur einem 37 Jahre alten Völkermarkter Mittwochfrüh zum Verhängnis. Er rammte auf dem Weg in Kühnsdorf (Gemeinde Eberndorf) im Rausch Betonwände und eine Laterne. Dabei wurde das Hinterrad seines Fahrzeuges abgerissen. Danach kam sein Fahrzeug zum Stehen. Aufgrund des starken Nebels übersah allerdings ein nachkommender Lkw-Fahrer (61) das Rad, das mitten auf der Fahrbahn lag. Er überfuhr es. Der Lkw wurde beschädigt.