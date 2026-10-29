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Ab Mitte Dezember

Westbahn verdichtet die Verbindung Spittal-Wien

Kärnten
29.10.2026 07:00
Ab Dezember kommt dieser Zug auch dreimal aus Spittal in Kärnten.
Ab Dezember kommt dieser Zug auch dreimal aus Spittal in Kärnten.(Bild: Zinell)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Künftig fährt die Westbahn dreimal täglich von Spittal a.d. Drau in Kärnten nach Wien und umgekehrt. Zusätzlich gibt es eine eigene Pendler-Verbindung zwischen der Lieserstadt und Villach.

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Knapp über vier Stunden Fahrzeit von Spittal nach Wien, ohne auf die Straße achten zu müssen. Diese Verbindung, die auch zeittechnisch das Auto schlägt, bietet die Westbahn ab Dezember. Allerdings nicht bloß einmal, wie ursprünglich geplant. „Als Kärntner freut mich das besonders: Wir haben eine Direktverbindung nach Wien angekündigt und können jetzt gleich drei anbieten“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher stolz. „Das ist ein echter Sprung für Oberkärnten.“

Um 7.40, 11.40 und 17.40 Uhr werden ab 13. Dezember Züge vom Spittaler Hauptbahnhof starten und nach vier Stunden und fünf Minuten am Wiener Hauptbahnhof ankommen. Auch in Villach, Pörtschach, Klagenfurt und Kühnsdorf wird Halt gemacht. In der Gegenrichtung geht es um 7.15, 13.15 und 16.15 Uhr los.

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Zusätzliche Pendelverbindungen
„Dazu kommen zusätzliche Züge zwischen Spittal und Villach, die gerade für Pendler interessant sind“, ergänzt Geschäftsführer-Kollege Thomas Posch. „Wir schaffen damit von Beginn an ein Angebot, das im Alltag einen echten Unterschied macht.“ Morgens geht es um 6.56 Uhr von Villach nach Spittal (Ankunft 07.20 Uhr), abends um 20.40 Uhr von Spittal nach Villach (Ankunft 21.05 Uhr). „Für Kärntner Fahrgäste gelten die gültigen Verbundtickets der Kärntner Linien“, heißt es seitens der Westbahn.

Zitat Icon

Wir schaffen damit von Beginn an ein Angebot, das im Alltag einen echten Unterschied macht. 

Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch

„Mehr Angebot und mehr Wettbewerb auf der Schiene sind ein Gewinn für Kärnten“, begrüßt Landesrat Sebastian Schuschnig das Angebot. „Dass die Westbahn ihre Verbindungen ab Spittal nach Wien sowie zwischen Villach und Spittal nochmals verdichtet, stärkt die Mobilität in der gesamten Region Oberkärnten.“

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