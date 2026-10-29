Westbahn verdichtet die Verbindung Spittal-Wien

Knapp über vier Stunden Fahrzeit von Spittal nach Wien, ohne auf die Straße achten zu müssen. Diese Verbindung, die auch zeittechnisch das Auto schlägt, bietet die Westbahn ab Dezember. Allerdings nicht bloß einmal, wie ursprünglich geplant. „Als Kärntner freut mich das besonders: Wir haben eine Direktverbindung nach Wien angekündigt und können jetzt gleich drei anbieten“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher stolz. „Das ist ein echter Sprung für Oberkärnten.“