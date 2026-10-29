Verlässt Osttirols Güterverkehr bald die Schienen?

„Daher prüfen die ÖBB Möglichkeiten, die Produktion des Einzelwagenverkehrs effizienter zu gestalten, etwa durch eine Bündelung von Verkehren oder durch eine angepasste Bedienung, um Kosten und – wo es möglich ist – den Personalbedarf zu senken.“ Gespräche mit betroffenen Firmen laufen, wie Hofer bestätigt: „Es gibt doch einige und es muss im Detail auf deren Bedürfnisse eingegangen werden. Erst dann gibt es eine Bewertung.“ Konkretes Datum gibt es keines.