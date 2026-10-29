Austria Wien gegen Juventus ab 18.45 Uhr LIVE

Bei Juve „passen nur die Ergebnisse nicht“

Beim 1:1 gegen Inter war das über weite Strecken gelungen, gab es den bitteren Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Juve ist am Papier ein wenig schwächer einzuschätzen, zumal die Turinerinnen mit nur drei Punkten aus vier Ligaspielen und Rang neun schwach in die italienische Liga gestartet sind. Zuletzt gab es ein Heim-2:5 gegen Leader AS Roma. „Man möchte glauben, dass sie unter Inter zu stellen sind, wenn man es aber tiefer betrachtet, sich die Spiele im Detail anschaut, sieht man, dass bei Juventus aktuell nur die Ergebnisse nicht passen“, sagte Kenesei. Auch gegen die Römerinnen hätten die Gastgeberinnen, wo Larissa Rusek Ersatztorfrau ist, mehr Chancen vorgefunden. „Das Spiel war alles andere als eindeutig.“