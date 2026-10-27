Hohe Wachstumsraten: Anthropic lockt Investoren

Sprunghaftes Wachstum, zahlreiche Fallstricke

Bisher ist davon jedoch nichts zu spüren. Im zweiten Quartal steigerte das Start-up seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 1.400 Prozent. In der ersten Jahreshälfte 2026 erwirtschaftete Anthropic einen Erlös von insgesamt 16,3 Milliarden Dollar, hieß es im Börsenprospekt weiter. Gleichzeitig vervielfachte sich der Verlust auf 80,7 Milliarden Dollar. Ein Viertel des Umsatzes erzielt Anthropic jedoch mit lediglich zwei Großkunden. Diese und andere Abnehmer hätten meist keine langfristigen Verträge abgeschlossen. Sie könnten daher jederzeit Auftragsvolumina reduzieren oder stornieren. Zu den wichtigsten Kooperationspartnern des Start-ups zählen Amazon und Google.