Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Börsenprospekt

Hohe Wachstumsraten: Anthropic lockt Investoren

Digital
27.10.2026 09:56
Anthropic-Chef Dario Amodei
Anthropic-Chef Dario Amodei(Bild: AP/Markus Schreiber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der KI-Entwickler Anthropic wirbt mit hohen Wachstumsraten um die Gunst potenzieller Investoren. Gleichzeitig warnte das US-Start-up in seinem am Montag veröffentlichten Emissionsprospekt vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz (KI). Ein Datum für das Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq mit dem Börsensymbol „ANT“ oder finanzielle Details wie die Zahl der ausgegebenen Aktien nannte Anthropic in dem Dokument nicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Unternehmen hält an seinen Börsenplänen fest, obwohl der Erzrivale OpenAI wegen Affären um außer Kontrolle geratene KI-Modelle sein Debüt verschiebt. Auch andere Kandidaten warten lieber ab. Sie befürchten, wegen der jüngsten Kursturbulenzen an den Finanzmärkten Abstriche beim Emissionspreis machen zu müssen. Anthropic dürfte Schätzungen zufolge auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar kommen. Das ist zwar etwa eineinhalb Mal so viel wie bei der jüngsten Finanzierungsrunde im vergangenen Mai. Anthropic hatte jedoch ursprünglich eine Bewertung von etwa zwei Billionen Dollar angepeilt.

Börsengang verschafft Unternehmen größere finanzielle Flexibilität
„Vielleicht hätten sie im nächsten Jahr eine höhere Bewertung erzielen können, aber sie haben sich entschieden, ‘das Pflaster schnell abzuziehen‘“, sagte Anlagestratege Matt Kennedy vom ETF-Anbieter Renaissance Capital. Der Börsengang verschaffe dem Start-up zum einen größere finanzielle Flexibilität und setze zum anderen interne Ressourcen frei, die bisher durch die Emissionspläne gebunden waren.

Mit dem Emissionserlös will Anthropic unter anderem in Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der KI-Infrastruktur investieren. Anleger bezweifeln jedoch zunehmend, dass sich die Investitionen auszahlen werden, und befürchten massive Abschreibungen. Gleichzeitig treiben steigende Zinsen die Kosten in die Höhe. „Unser Erfolg hängt zu einem großen Teil von unserer Fähigkeit ab, weiterhin die fortschrittlichsten und leistungsfähigsten KI-Modelle zu entwickeln“, hieß es im Börsenprospekt weiter. „Sollte uns dies nicht gelingen, könnte dies unser Geschäft schwer beeinträchtigen.“

Sprunghaftes Wachstum, zahlreiche Fallstricke
Bisher ist davon jedoch nichts zu spüren. Im zweiten Quartal steigerte das Start-up seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 1.400 Prozent. In der ersten Jahreshälfte 2026 erwirtschaftete Anthropic einen Erlös von insgesamt 16,3 Milliarden Dollar, hieß es im Börsenprospekt weiter. Gleichzeitig vervielfachte sich der Verlust auf 80,7 Milliarden Dollar. Ein Viertel des Umsatzes erzielt Anthropic jedoch mit lediglich zwei Großkunden. Diese und andere Abnehmer hätten meist keine langfristigen Verträge abgeschlossen. Sie könnten daher jederzeit Auftragsvolumina reduzieren oder stornieren. Zu den wichtigsten Kooperationspartnern des Start-ups zählen Amazon und Google.

Lesen Sie auch:
Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig – auch dieses bedrohliche Bild einer Kontrollübernahme ...
Krone Plus Logo
Warnrufe werden lauter
Übernimmt die KI jetzt die Weltherrschaft?
04.10.2026
„Fair Use“
Anthropic: KI-Training mit Songtexten rechtens
22.10.2026
Miese Halbjahresbilanz
Anthropic machte 80 Milliarden Dollar Verlust
21.10.2026

Anthropic warnt im Börsenprospekt darüber hinaus eindringlich vor den Gefahren einer sich weiter beschleunigenden KI-Entwicklung. Menschliche Entwickler drohten die Kontrolle zu verlieren, weil sie nicht schnell genug angemessene Vorsichtsmaßnahmen umsetzen könnten. So könnten die KI-Modelle versuchen, sich ihrer Abschaltung zu entziehen oder erpresserisches Verhalten an den Tag legen. Nach einer Serie von Cyberattacken autonom agierender KI-Agenten warnen führende Experten, darunter auch Anthropic-Chef Dario Amodei, vor einer drohenden Auslöschung der Menschheit und fordern eine strengere Regulierung der Branche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
27.10.2026 09:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brennpunkt Medien
Digital abgehängt? Alter ist nicht das Problem!
Jason und Lucia finden sich nach einem schiefgegangenen Coup auf der dunkelsten Seite des ...
Ein Coup geht schief
„GTA VI“: Der offizielle Launch-Trailer ist da
SkinnyTok und Co.
Psychologin warnt: „Der Magerwahn ist zurück“
Krone Plus Logo
Ohne Begrenzungskabel
Dreame A3 AWD Pro: Der KI-Mähroboter im Praxistest
Brennpunkt Medien
„Nicht alle Medienhäuser werden KI überleben“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
100.222 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
98.567 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
92.963 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2068 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1158 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Digital
Hersteller greift ein:
Hacker-Fähigkeiten von China-KI Kimi eingeschränkt
In Börsenprospekt
Hohe Wachstumsraten: Anthropic lockt Investoren
Enthusiasmus verflogen
KI-Rechenzentren als Streitthema bei US-Midterms
„CrackGate“
Apple räumt Probleme bei seinem iPhone Duo ein
Ein Viertel betroffen
Microsoft bietet 60.000 Mitarbeitern Abfertigungen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf