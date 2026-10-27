Herz-Alarm? Neue Studie überrascht Österreich

*Die Wissenschafter, unter ihnen auch Daniel Scherr von der MedUni Graz, haben ihre neue Analyse zu „Geschlechtsunterschieden in der Herz-Kreislauf-Krankheitslast, den Risikofaktoren und dem Krankheitsspektrum in Europa“, vor kurzem im „European Heart Journal“ online veröffentlicht (doi: 10.1093/eurheartj/ehag782). Verwendet wurden Daten der „Global Burden of Disease Studie“ aus dem Jahr 2023. Außerdem wurde die Entwicklung bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall etc., für den Zeitraum 1990 bis 2023 bestimmt.