Süße Baby-News: Amira Aly ist wieder Mama geworden

Was für eine schöne Überraschung! Amira Aly freut sich über die Geburt ihrer ersten Tochter. Es ist das erste Kind der 34-jährigen Moderatorin mit ihrem Freund Christian Düren.

Aly teilt erste Babyfotos

Auf Instagram machte Aly die frohe Botschaft öffentlich – mit zwei zuckersüßen Fotos. Das erste zeigt den Arm ihres kleinen Mädchens, das zweite einen Fußabdruck der Kleinen. Dazu schrieb Aly stolz: „Wunder Nummer drei.“