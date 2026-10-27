Süße Baby-News: Amira Aly ist wieder Mama geworden

Süße Baby-News von Amira Aly: Die Moderatorin ist zum dritten Mal Mama geworden!
Was für eine schöne Überraschung! Amira Aly freut sich über die Geburt ihrer ersten Tochter. Es ist das erste Kind der 34-jährigen Moderatorin mit ihrem Freund Christian Düren.
Aly teilt erste Babyfotos
Auf Instagram machte Aly die frohe Botschaft öffentlich – mit zwei zuckersüßen Fotos. Das erste zeigt den Arm ihres kleinen Mädchens, das zweite einen Fußabdruck der Kleinen. Dazu schrieb Aly stolz: „Wunder Nummer drei.“
Sehen Sie hier das liebe Baby-Posting von Amira Aly:
„Genießen gerade die Zeit“
„Wir sind überglücklich und ich freue mich über mein drittes Wunder und meine erste Tochter“, verriet Aly zudem der „Bild“-Zeitung.
Und weiter: „Wir genießen gerade einfach die Zeit. Die beiden Brüder haben ihre kleine Schwester schon besucht und kennengelernt und sind sehr stolz und glücklich.“
Amira Aly hat bereits zwei Söhne, die aus der Ehe mit Oliver Pocher stammen. Mit ihm war die Kärntnerin von 2019 bis 2024 verheiratet.
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