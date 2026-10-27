Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wunder Nummer drei“

Süße Baby-News: Amira Aly ist wieder Mama geworden

Society International
27.10.2026 10:33
Amira Aly freut sich über die Geburt ihres dritten Kindes.
Amira Aly freut sich über die Geburt ihres dritten Kindes.(Bild: APA-Images / Action Press / Heinsohn, Andrea)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Süße Baby-News von Amira Aly: Die Moderatorin ist zum dritten Mal Mama geworden!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was für eine schöne Überraschung! Amira Aly freut sich über die Geburt ihrer ersten Tochter. Es ist das erste Kind der 34-jährigen Moderatorin mit ihrem Freund Christian Düren.

Aly teilt erste Babyfotos
Auf Instagram machte Aly die frohe Botschaft öffentlich – mit zwei zuckersüßen Fotos. Das erste zeigt den Arm ihres kleinen Mädchens, das zweite einen Fußabdruck der Kleinen. Dazu schrieb Aly stolz: „Wunder Nummer drei.“ 

Sehen Sie hier das liebe Baby-Posting von Amira Aly:

„Genießen gerade die Zeit“
„Wir sind überglücklich und ich freue mich über mein drittes Wunder und meine erste Tochter“, verriet Aly zudem der „Bild“-Zeitung.

Und weiter: „Wir genießen gerade einfach die Zeit. Die beiden Brüder haben ihre kleine Schwester schon besucht und kennengelernt und sind sehr stolz und glücklich.“

Lesen Sie auch:
Amira Aly wird bald zum dritten Mal Mama. Der Name für ihr Baby steht bereits fest.
Schon lange
Amira Aly: Der Name für ihr Baby steht fest!
13.10.2026
Bald ist es so weit!
Amira Aly begeistert mit funkelndem Babybauch
05.10.2026

Amira Aly hat bereits zwei Söhne, die aus der Ehe mit Oliver Pocher stammen. Mit ihm war die Kärntnerin von 2019 bis 2024 verheiratet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
27.10.2026 10:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
117.559 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
101.567 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
98.670 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2068 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1181 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Society International
„Wunder Nummer drei“
Süße Baby-News: Amira Aly ist wieder Mama geworden
Geheimnis gelüftet
Knaller! ER tritt bei Super-Bowl-Halbzeitshow auf
Walter Koenig ist tot
Science Fiction Welt trauert um „Star Trek“-Star
„Voller Staunen“
Natalie Portman schwärmt über ihr „magisches“ Baby
Wird es mega grausig?
Igitt! Klum gibt Ekel-Hinweis auf Halloween-Kostüm
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf