Meghan & Harry sollen aus England geflüchtet sein

„Sie ist wirklich, wirklich erschüttert“, erklärte ein Freund von Meghan dem „Hello!“-Magazin, wie es der Herzogin von Sussex nach den schweren Vorwürfen gegen ihren Vater gerade gehe. Daher hätten die 45-Jährige und ihr Ehemann Prinz Harry beschlossen, gemeinam mit den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) eine Auszeit zu nehmen, heißt es weiter.