Baumhaus auf Spielplatz in Nacht in Vollbrand

Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden. „Der Einsatz war nach gut einer Stunde erledigt. Zwischen Spielplatz und Wohngebäude gibt es einen relativ hohen Zaun, der das Feuer mehr zurückgehalten hat“, schildert Feuerwehr-Kommandant Manuel Gleinser. Die verbliebenen Glutnester wurden im Anschluss gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch nicht klar.