Baumhaus auf Spielplatz in Nacht in Vollbrand

Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr aus Fulpmes (Bezirk Innsbruck Land) in der Nacht auf Dienstag! Auf einem Kinderspielplatz stand ein Baumhaus in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.
Gegen 3 Uhr heulten in der Gemeinde Fulpmes die Sirenen auf. Ein Baumhaus am Pavillon auf einem Kinderspielplatz stand in Flammen. Beim Eintreffen der 26 Florianijünger stand das Gebilde bereits in Vollbrand.
Schwieriger Einsatz
Die Feuerwehr startete daraufhin unverzüglich mit der Brandbekämpfung. „Zwei Atemschutztrupps gingen unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Neben der raschen Brandbekämpfung galt es zudem, ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Bäume und das benachbarte Gebäude zu verhindern.
Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden. „Der Einsatz war nach gut einer Stunde erledigt. Zwischen Spielplatz und Wohngebäude gibt es einen relativ hohen Zaun, der das Feuer mehr zurückgehalten hat“, schildert Feuerwehr-Kommandant Manuel Gleinser. Die verbliebenen Glutnester wurden im Anschluss gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch nicht klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.