Nach Spekulationen: Er wird neuer Sinner-Trainer!

Nach dem Rücktritt des Schweizers ist der Weg für den 50-Jährigen, der als aktiver Spieler im Jahr 2000 selbst die Nummer zwei der Tennis-Welt war, frei. Zuletzt wurde auch der ehemalige Trainer vor Sinner-Konkurrent Carlos Alcaraz gehandelt. Doch zu einer Zusammenarbeit mit Ferrero kommt es demnach (noch) nicht.