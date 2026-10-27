Nach Spekulationen: Er wird neuer Sinner-Trainer!

Tennis-Superstar Jannik Sinner hat wohl einen neuen Trainer! Wie die „Times“ berichtet, ist zwischen dem Südtiroler und Magnus Norman alles klar. Der zuletzt gehandelte ehemalige Alcaraz-Coach, Juan Carlos Ferrero, wird es demnach nicht. Zudem steht auch fest: Sinners bisheriger Trainer Darren Cahill wird seine Karriere beenden.
Die offizielle Bestätigung von Sinner steht noch aus – aber die Entscheidung scheint schon fix zu sein. Magnus Norman wird den Tennis-Star künftig als Trainer betreuen. Der Schwede hat sich vor allem als Trainer von Stan Wawrinka einen Namen gemacht.
Nach dem Rücktritt des Schweizers ist der Weg für den 50-Jährigen, der als aktiver Spieler im Jahr 2000 selbst die Nummer zwei der Tennis-Welt war, frei. Zuletzt wurde auch der ehemalige Trainer vor Sinner-Konkurrent Carlos Alcaraz gehandelt. Doch zu einer Zusammenarbeit mit Ferrero kommt es demnach (noch) nicht.
Cahill zieht Schlussstrich
Geklärt ist unterdessen auch die Zukunft von Sinners bisherigen Trainer Cahill. Der Australier wollte ursprünglich schon 2025 seine Karriere beenden – hing aber schließlich noch ein Jahr dran. Jetzt zieht er wohl endgültig einen Schlussstrich unter seine Trainerkarriere.
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