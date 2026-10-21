Diese Sicherheitslücken bedrohen weltweit das Web

Der Motor auf dem Server: PHP ist eine Programmiersprache, die auf dem Webserver läuft und nicht auf deinem Computer. Dein Browser bekommt am Ende nur das fertige Ergebnis (HTML) geschickt, während der eigentliche PHP-Code unsichtbar bleibt. Ersteller dynamischer Webseiten: Statt starrer Seiten kann PHP Inhalte in Echtzeit verändern. Es zeigt einem eingeloggten Nutzer automatisch dessen Namen, aktuelle Produkte im Warenkorb oder die neuesten Nachrichten an. Das Bindeglied zur Datenbank: PHP arbeitet eng mit Datenbanken zusammen. Es holt Informationen (wie Blogtexte oder Passwörter) heraus, verarbeitet sie und speichert neue Daten ab, die Nutzer auf der Website eingeben. Das Fundament des Internets: PHP ist der unsichtbare Riese im Web. Riesige Systeme wie WordPress oder Plattformen wie Wikipedia basieren darauf, weshalb ein Großteil aller weltweiten Websites PHP nutzt.