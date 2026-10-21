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Diese Sicherheitslücken bedrohen weltweit das Web

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21.10.2026 16:36
Akute Sicherheitslücken wurde in der weltweit genutzten Programmiersprache PHP entdeckt.
Akute Sicherheitslücken wurde in der weltweit genutzten Programmiersprache PHP entdeckt.(Bild: ภาคภูมิ ปัจจังคะตา - stock.adobe.com)
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Von Friedrich Schneeberger

Eine schwerwiegende Sicherheitslücke sorgt für Alarmstimmung – und zwar weltweit! Betroffen ist PHP, eine der weltweit am häufigsten eingesetzten Programmiersprachen, auf der zahlreiche Webseiten und Onlinedienste aufbauen. Nationale und internationale Websites gingen vorsorglich offline. Mittlerweile wurden Updates veröffentlicht, die das Problem beheben sollen.

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Die Bandbreite reicht von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress.

Wie unter anderem das IT-Sicherheitsunternehmen Huntress, das Computer Emergency Response Team des Bundes (CERT) und das offizielle PHP-Sicherheitsteam berichten, sei rasches Handeln gefragt. Betreiber betroffener Internetseiten müssen demnach dringend Maßnahmen ergreifen, um ihre Systeme vor möglichen Angriffen zu schützen.

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Länder reagieren mit Abschaltungen
Laut „Krone“-Informationen hatten einige Länder bereits mit drastischen Schritten reagiert: Die Niederlande, Dänemark und Finnland nahmen offenbar staatliche Websites offline. Wohl um ggf. einen Schaden abzuwenden, ehe er auftreten kann. Natürlich wurden dadurch auch web-basierte Services beeinträchtigt.

Die Website des National Cyber Security Centers der Niederlande ging offline.
Die Website des National Cyber Security Centers der Niederlande ging offline.(Bild: Screenshot)
„Die Website ist geschlossen – wir bereiten eine Aktualisierung vor“, heißt es auf dieser ...
„Die Website ist geschlossen – wir bereiten eine Aktualisierung vor“, heißt es auf dieser Finnischen Regireungswebsite.(Bild: Screenshot)

„Die Website wurde vorsorglich geschlossen. Wir bereiten derzeit die Installation der Fehlerbehebung vor“, heißt es etwa auf einer Regierungswebsite Finnlands. Aufgrund der Sicherheitslücken in PHP habe man „unsere Website (NCSC.NL) vorsorglich vorübergehend offline genommen“, steht auf der Seite der Niederlande zu lesen (siehe Screenshots).

Zwei kritischen Sicherheitslücken 
Unter der Bezeichnung „PHP2Shell“ warnten Sicherheitsexperten vor zwei kritischen Sicherheitslücken im Kern von PHP. Sie werden unter den Kennnummern CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 geführt. Das Risiko gilt als extrem hoch: Angreifer könnten die Schwachstellen aus der Ferne ausnutzen, um eigenen Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen.

Die möglichen Folgen sind gravierend. Cyberkriminelle könnten dadurch die vollständige Kontrolle über eine Webseite erlangen, vertrauliche Kundendaten stehlen oder die kompromittierte Serverinfrastruktur für weitere Cyberangriffe missbrauchen.

Fundament des Internets
Was PHP ist – kurz erklärt:
Der Motor auf dem Server: PHP ist eine Programmiersprache, die auf dem Webserver läuft und nicht auf deinem Computer. Dein Browser bekommt am Ende nur das fertige Ergebnis (HTML) geschickt, während der eigentliche PHP-Code unsichtbar bleibt.Ersteller dynamischer Webseiten: Statt starrer Seiten kann PHP Inhalte in Echtzeit verändern. Es zeigt einem eingeloggten Nutzer automatisch dessen Namen, aktuelle Produkte im Warenkorb oder die neuesten Nachrichten an.Das Bindeglied zur Datenbank: PHP arbeitet eng mit Datenbanken zusammen. Es holt Informationen (wie Blogtexte oder Passwörter) heraus, verarbeitet sie und speichert neue Daten ab, die Nutzer auf der Website eingeben.Das Fundament des Internets: PHP ist der unsichtbare Riese im Web. Riesige Systeme wie WordPress oder Plattformen wie Wikipedia basieren darauf, weshalb ein Großteil aller weltweiten Websites PHP nutzt.

Neue Sicherheitspatches jetzt verfügbar
Ein erstes Aufatmen gab es dann kurz nach 16 Uhr, als das PHP-Projekt auf seiner Website Sicherheitsupdates veröffentlichte, die die gefährlichen Schwachstellen eliminieren sollen. Die neuen, fehlerbereinigten Versionen lauten auf die Kennnummern 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 und 8.2.35. Dringend wird allen, die noch ältere PHP-Varianten nutzen, empfohlen, jedenfalls auf die aktuelle Generation zu aktualisieren.

Für alle, denen ein größeres Softwareupgrade vorerst nicht möglich ist, gibt das Projekt Tipps, wie man mittels Konfigurationsänderungen gegensteuern kann – was aber nur zur kurzfristigen Überbrückung und nicht zur tatsächlichen Behebung der Probleme führt.

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