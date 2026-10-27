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„Königin“ Putellas: „Wenn ihr Fußball liebt, …“

Fußball International
27.10.2026 10:14
Alexia Putellas wurde zum dritten Mal mit dem goldenen Ball ausgezeichnet.
Alexia Putellas wurde zum dritten Mal mit dem goldenen Ball ausgezeichnet.(Bild: Krone-Collage/AP/Kin Cheung, AFP/DREW HALLOWELL)
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Von krone Sport

Zum dritten Mal nach 2021 und 2022 wurde Alexia Putellas mit dem begehrten Ballon d‘Or ausgezeichnet. Ein verdienter Titel für die Spanierin, die auf eine unglaubliche Saison zurückblickt – emotionaler Abschied aus Barcelona inklusive. In ihrer Dankesrede wandte sich die „Königin“ des Fußballs an die nächste Generation.

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„An alle jungen Mädchen und Jungs da draußen: Wenn ihr Fußball liebt, dann spielt Fußball, egal welches Geschlecht ihr habt, egal wo ihr herkommt. Hört auf niemanden, der euch sagt, dass ihr es nicht sollt oder könnt. Tut es einfach und glaubt an euch selbst. Das ist das wichtigste!“, appellierte die kurz zuvor ausgezeichnete Putellas an die nächste Generation und erntete dafür euphorischen Beifall aus dem Publikum. 

Und auch im Anschluss fand die Ausnahme-Fußballerin noch ein paar emotionale Worte. „Danke an alle, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben. Dieser Titel ist auch für euch“, wandte sich Putellas kurz nach der Verleihung des Ballon d‘Or schließlich auch noch an die Fans. Die Spanierin wurde zum dritten Mal mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet – nur Landsfrau Aitana Bonmati wurde gleich oft mit dem goldenen Ball geehrt. 

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Es ist die Krönung einer beeindruckenden und emotionalen Saison. Mit dem FC Barcelona konnte sie das Quadruple feiern – der Höhepunkt der 4:0-Sieg im Champions-League-Finale gegen Olympique Lyon. 

Ein emotionaler Abschied
Putellas erzielte für Verein und Nationalteam insgesamt 26 Tore und steuerte zudem 15 Assists bei. Und dann gab es noch den emotionalen Abschied aus Barcelona. Denn nach 14 Jahren und über 500 Spielen endete im Mai ihre Ära bei den Barca-Frauen. 

Harry Kane und Alexia Putellas wurden in London ausgezeichnet.
Harry Kane und Alexia Putellas wurden in London ausgezeichnet.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Es folgte ein Wechsel, der viele überraschte. Denn die 32-Jährige schloss sich den London City Lionesses an. Das aufstrebende Team aus der englischen Hauptstadt liegt derzeit auf dem dritten Platz der Women’s Super League. Putellas hat bereits drei Treffer erzielt und eine Vorlage gegeben. 

Nach der emotionalen Gala war zunächst mal Feiern angesagt. „Meine Familie ist zur Verleihung gekommen und wir werden gemeinsam was essen gehen und den Titel feiern“, so die Spanierin, die aber auch an alle anderen Kicker appelliert: „Egal, ob ihr heute eine Auszeichnung erhalten habt oder nicht – feiert heute gemeinsam mit euren Liebsten.“ 

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