„Königin“ Putellas: „Wenn ihr Fußball liebt, …“

Und auch im Anschluss fand die Ausnahme-Fußballerin noch ein paar emotionale Worte. „Danke an alle, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben. Dieser Titel ist auch für euch“, wandte sich Putellas kurz nach der Verleihung des Ballon d‘Or schließlich auch noch an die Fans. Die Spanierin wurde zum dritten Mal mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet – nur Landsfrau Aitana Bonmati wurde gleich oft mit dem goldenen Ball geehrt.