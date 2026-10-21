Facebook-Mutter Meta wegen Täuschung verurteilt

Geld fließt in Schulsystem

Nun wurde das Unternehmen zu einer Strafe von 25 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 22,3 Milliarden Euro) verurteilt. Das Landesgesetz sieht eine Strafe von bis zu 5000 Dollar pro Verstoß vor und schreibt vor, dass das gesamte Geld dem Schulsystem von New Mexico zufließen soll, teilte der Generalstaatsanwalt von New Mexico, Raúl Torrez, nach dem Urteil, mit. Das Gericht müsse mit Meta in der einzigen Sprache sprechen, die der Konzern verstehe, nämlich Geld und dem Wert seines Aktienkurses, hatte zuvor eine Anwältin gesagt.