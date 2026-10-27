Noch ein Sieg! Brewers kurz vor Premieren-Titel

Die Baseball-Profis der Milwaukee Brewers sind nach einem geschichtsträchtigen Sieg bei den Tampa Bay Rays nur noch einen Erfolg vom erstmaligen Gewinn der World Series entfernt.
Das beste Team der MLB-Hauptrunde gewann auch Spiel drei der „best of seven“-Serie mit 10:1 und kann sich bereits in der Nacht auf Mittwoch zum Champion krönen. Für eine Aufholjagd der Rays spricht unterdessen auch sonst wenig: Noch nie konnte ein Team einen 0:3-Rückstand im Finale noch drehen.
Den Brewers gelangen in Florida im fünften Inning unglaubliche acht Runs, mit denen sie ihre Führung von 2:0 auf 10:0 ausbauten und das Spiel früh entschieden. Sieben Schlagmännern in Folge glückten dabei sogenannte Hits. Eine solche Leistung hatte es in der 123-jährigen Geschichte der World Series bisher nicht gegeben.
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