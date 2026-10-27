Diese Bücher über die Liebe müssen Sie lesen!

Und was, wenn es gut wird? – mvg Verlag

Was, wenn man nicht länger vom schlimmsten Ausgang ausgeht, sondern plötzlich mit einem guten rechnet? Chris Bloom kennt die andere Seite: Eine gescheiterte Beziehung und berufliche Unzufriedenheit brachten ihn selbst an einen Punkt, an dem er sein bisheriges Leben infrage stellte. In seinem Buch geht es darum, negative Glaubenssätze und festgefahrene Verhaltensmuster zu erkennen und hinter sich zu lassen. Der Coach und Therapeut zeigt, wie Selbstzweifel Entscheidungen beeinflussen und warum die Beziehung zu sich selbst eine entscheidende Rolle spielt. Statt sich vom „Was, wenn alles schiefgeht?“ bremsen zu lassen, lautet die Gegenfrage: „Und was, wenn es gut wird?“ HIER geht‘s zum Buch!