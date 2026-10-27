Apple räumt Probleme bei seinem iPhone Duo ein

Problem mit Faltmechanismus als Ursache vermutet

Die Experten der Website iFixit, die Elektronikgeräte zerlegen, um ihre Reparierbarkeit zu ergründen, mutmaßten, dass das Problem nicht bei den Displays liege, sondern beim Faltmechanismus. Dieser besteht aus rund 100 Einzelteilen aus Titan und sorgt unter anderem dafür, den aufgefalteten Bildschirm zu straffen.