Apple räumt Probleme bei seinem iPhone Duo ein

Apple hat Probleme mit „einer kleinen Anzahl“ von Geräten des ersten auffaltbaren iPhone-Modells eingeräumt. Zuvor hatten einige Nutzer in sozialen Medien berichtet, dass der innere Bildschirm ihres iPhone Duo nach dem Auffalten gebrochen sei oder einen Pixelfehler als einen Streifen angezeigt habe.
Apple betonte, dass dies bei nur sehr wenigen Geräten passiert sei – und der Fehler bei betroffenen Einheiten meist sehr schnell auftrete.
Problem mit Faltmechanismus als Ursache vermutet
Die Experten der Website iFixit, die Elektronikgeräte zerlegen, um ihre Reparierbarkeit zu ergründen, mutmaßten, dass das Problem nicht bei den Displays liege, sondern beim Faltmechanismus. Dieser besteht aus rund 100 Einzelteilen aus Titan und sorgt unter anderem dafür, den aufgefalteten Bildschirm zu straffen.
Dass die Probleme meist an einer Stelle aufzutreten scheinen, legt aus Sicht von iFixit nahe, dass ein bestimmtes Element vom Faltmechanismus für die Schäden verantwortlich sein könnte. Auch bei früheren Falt-Smartphones vom Konkurrenten traten zum Teil Probleme auf, weil die Gelenke komplex sind und fehleranfällig sein können.
Käufer müssen geduldig sein
Von Apple hieß es, betroffene Nutzer sollten sich an das Unternehmen wenden. Kundenberichten zufolge wurden defekte Geräte ersetzt. Das Duo ist mit einem Preis ab 2319 Euro das bisher teuerste iPhone. Es ist aktuell erst Ende Jänner lieferbar, nachdem erste Geräte gleich nach dem Start der Vorbestellungen vergriffen waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.