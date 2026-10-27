Meghan nimmt an australischer Kochshow teil

Prinz Harrys Ehefrau Meghan Markle hat sich zu einem Gastauftritt in der beliebten Kochshow Junior MasterChef Australia bereit erklärt. „Als man an mich herantrat, ob ich zurückkehren und mit diesen jungen Talenten arbeiten wolle, habe ich sofort zugesagt“, so die Herzogin von Sussex am Dienstag.