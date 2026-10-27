Meghan nimmt an australischer Kochshow teil

Prinz Harrys Ehefrau Meghan Markle hat sich zu einem Gastauftritt in der beliebten Kochshow Junior MasterChef Australia bereit erklärt. „Als man an mich herantrat, ob ich zurückkehren und mit diesen jungen Talenten arbeiten wolle, habe ich sofort zugesagt“, so die Herzogin von Sussex am Dienstag.
„Ich koche sehr gerne mit meinen eigenen Kindern. Es wird also sicher viel Spaß machen zu sehen, was diese jungen Nachwuchstalente in der Küche zaubern“, schwärmte Meghan demnach über ihre Teilnahme.
Dreh in Melbourne
Meghan wirkte in diesem Jahr bereits als Gastjurorin bei MasterChef Australia mit. Im kommenden Jahr wird sie in dem Wettbewerb für junge Köche im Sender Network 10 zu sehen sein.
Wie der australische Sender ABC berichtete, soll die Sendung im nächsten Jahr in Melbourne gedreht werden.
Rückkehr nach Großbritannien
Prinz Harry und Meghan waren Ende August nach sechsjähriger Abwesenheit mit ihren beiden Kindern überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.
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