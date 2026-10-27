Jeden Tag stirbt ein Reh auf Kärntner Straßen

Schnelle Fahrer und Ablenkungen

38 Prozent aller Wildunfälle ereignen sich aufgrund von nichtangepasster Geschwindigkeit und 54 Prozent aufgrund von Unachtsamkeit und Ablenkung. „Sobald ein Tier vor einem auftaucht, sollte man daher sofort abbremsen, abblenden und gegebenenfalls mehrmals hupen, um das Wild aufzuschrecken und zur Flucht zu veranlassen. Keinesfalls jedoch sollte man Ausweichmanöver einleiten, weil dies in Kollisionen mit dem Gegenverkehr oder mit Bäumen resultieren kann“ so Dr. Johanna Trauner-Karner, Geschäftsführerin des KFV. Todesfälle gab es im Jahr 2025 zum Glück keine.