Anthropic machte 80 Milliarden Dollar Verlust

Der für seinen Chatbot Claude bekannte KI-Entwickler steht derzeit vor einem Börsengang. Mitte Oktober hatte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von etwa 45 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar für das dritte Quartal gemeldet. Anthropic strebt laut Meldungen zum Emissionsprospekt von September bei seinem geplanten US-Börsengang eine Marktkapitalisierung von mehr als zwei Billionen Dollar an. Zuletzt stellten sich Investoren aber auf eine geringere Börsenbewertung des Unternehmens ein als ursprünglich gedacht.