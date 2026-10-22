Anthropic: KI-Training mit Songtexten rechtens

Entscheidung wegweisend für KI-Branche

Die zuständige Richterin traf zunächst keine Entscheidung. Das Urteil in dem Fall gilt als wegweisend für die KI-Branche. Autoren, Nachrichtenagenturen und Künstler haben ähnliche Klagen gegen Technologiekonzerne wie OpenAI und Meta eingereicht. Die Frage des „Fair Use“ ist dabei von zentraler Bedeutung.