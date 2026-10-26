Ex-Lehrer sagt: „War schon immer für Handyverbot!“

Tatsächlich wünscht er sich, „Dass die Eltern da mehr darauf achten. Aber ich weiß, es ist leichter gesagt, als getan.“ Denn auch der Künstler hat da so seine Probleme, wie er bei uns im Gespräch zugibt: „Ich bin selbst Vater von zwei Kindern, bin getrennt von deren Mutter. Da ist es wichtig, dass die Eltern auf einer Linie bleiben – was wir zwei auf jeden Fall sind. Und darüber bin ich auch sehr glücklich.“ Aber? „Kein ,aber‘, nur meine Ex-Frau ist da einfach noch konsequenter und strenger. Und das ist ja auch gut so, weil ich zwar immer sage, dass ich streng bin, es aber dann vielleicht leider nicht immer so ganz strikt durchsetze.“