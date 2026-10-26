Brückenschaden nach Verkehrsunfall: Züge stehen

Bahn-Chaos am Montagabend auf der Weststrecke: Wegen einem Verkehrsunfall auf der Stecke zwischen St.Pölten und Prinzersdorf (auch Bezirk St.Pölten) mussten einige Züge kurzerhand länger stehen bleiben, wie die ÖBB bestätigen.

Von der Unterbrechung betroffen ist demnach auch die Verbindung zwischen Linz und Wien-Meidling. Aufgrund der Schäden an der Brücke können auf dem betroffenen Streckenabschnitt vorerst keine Züge verkehren. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Wie lange die Sperre andauern wird, ist bislang nicht bekannt.