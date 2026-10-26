Brückenschaden nach Verkehrsunfall: Züge stehen

Auf der Weststrecke zwischen Linz und Wien gibt es derzeit Verzögerungen. Laut ÖBB soll es zu einem Brückenschaden durch einen Verkehrsunfall gekommen sein.
Bahn-Chaos am Montagabend auf der Weststrecke: Wegen einem Verkehrsunfall auf der Stecke zwischen St.Pölten und Prinzersdorf (auch Bezirk St.Pölten) mussten einige Züge kurzerhand länger stehen bleiben, wie die ÖBB bestätigen.
Von der Unterbrechung betroffen ist demnach auch die Verbindung zwischen Linz und Wien-Meidling. Aufgrund der Schäden an der Brücke können auf dem betroffenen Streckenabschnitt vorerst keine Züge verkehren. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Wie lange die Sperre andauern wird, ist bislang nicht bekannt.
Auch Züge der privaten Westbahn konnten kurzerhand in St.Pölten nicht stehen bleiben und mussten den Unfall-Abschnitt umfahren. Fahrgäste berichten, dass sie nun im Bahnhof Tullnerfeld auf eine Rückfahrt nach St.Pölten warten.
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