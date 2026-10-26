Schweizerin mit Ebola-Virus im Genfer Spital

Der Erreger löst ein schweres hämorrhagisches Fieber aus, das je nach Virusstamm und Versorgung in rund 50 Prozent der Fälle tödlich verläuft. Das Virus wird nicht über die Luft übertragen, sondern ausschließlich durch den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten symptomatischer Patienten oder infizierter Tiere.

Nach einer Inkubationszeit von zwei bis 21 Tagen beginnt die Erkrankung typischerweise abrupt mit grippeähnlichen Symptomen wie plötzlichem hohem Fieber, starken Kopf- und Muskelschmerzen sowie ausgeprägter Schwäche. Im weiteren Verlauf treten häufig schwere Magen-Darm-Beschwerden wie Erbrechen und Durchfall auf, gefolgt von Gerinnungsstörungen, inneren Blutungen und Organversagen.