Till Lindemann kündigt eine neue Welttournee an

„#KeineBühne für mutmaßliche Täter!“

Lindemann hatte 2025 seine Solo-Tournee „Meine Welt“ absolviert. Dabei wurden nach Angaben des Veranstalters europaweit mehr als 200.000 Tickets verkauft. In Wien gab er im Rahmen dieser Tournee am 29. November 2025 ein Konzert. Gegen den Wien-Auftritt läuft eine Online-Petition unter dem Titel „#KeineBühne für mutmaßliche Täter!“, die mit Stand Donnerstagvormittag bisher von gut 5700 Menschen unterzeichnet wurde.