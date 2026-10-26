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Mit Station in Wien

Till Lindemann kündigt eine neue Welttournee an

Wien
26.10.2026 19:39
Seine Auftritte dürfen erst ab 18 Jahren besucht werden.
Seine Auftritte dürfen erst ab 18 Jahren besucht werden.(Bild: AFP/CHRISTOPHE GATEAU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rammstein-Frontmann Till Lindemann geht 2027 mit seiner „World Tour 2027“ auf Konzertreise.

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Geplant sind mehr als 50 Auftritte, darunter 33 Konzerte in 22 europäischen Ländern, wie der Veranstalter mitteilte. Die Tour startet im Frühling 2027 zunächst auf anderen Kontinenten, bevor sie im Herbst nach Europa kommt. In Wien ist für den 17. November 2027 in der Wiener Stadthalle ein Konzert geplant.

Der Vorverkauf für Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnt am Mittwochnachmittag (28. Oktober) exklusiv über das Portal Myticket. Tickets für die übrigen internationalen Auftritte sind über Lindemanns offizielle Website erhältlich. Der Zutritt zu den Veranstaltungen ist erst ab 18 Jahren gestattet.

„#KeineBühne für mutmaßliche Täter!“
Lindemann hatte 2025 seine Solo-Tournee „Meine Welt“ absolviert. Dabei wurden nach Angaben des Veranstalters europaweit mehr als 200.000 Tickets verkauft. In Wien gab er im Rahmen dieser Tournee am 29. November 2025 ein Konzert. Gegen den Wien-Auftritt läuft eine Online-Petition unter dem Titel „#KeineBühne für mutmaßliche Täter!“, die mit Stand Donnerstagvormittag bisher von gut 5700 Menschen unterzeichnet wurde.

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