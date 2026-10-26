Wanderpärchen verirrte sich am Kaiserschild

Zwei Wanderer im Alter von 19 und 20 Jahren sind auf einem Wanderweg am Kaiserschild in Eisenerz (Bezirk Leoben) in der Steiermark in eine alpine Notlage geraten. Auf einer Seehöhe von rund 1780 Metern verloren sie aufgrund des über Nacht gefallenen Schnees die Orientierung und trauten sich nicht mehr weiterzugehen, berichtet die Polizei. Die alarmierte Bergrettung begleitete sie schließlich unter Seilsicherung ins Tal.