Wanderpärchen verirrte sich am Kaiserschild

Wenn am Berg Schnee fällt, kann dies einiges verändern – das musste auch ein junges Wanderspaar erfahren, zu dem die Bergrettung Eisenerz ausrücken musste, weil es am Kaiserschild die Orientierung verloren hatte.
Zwei Wanderer im Alter von 19 und 20 Jahren sind auf einem Wanderweg am Kaiserschild in Eisenerz (Bezirk Leoben) in der Steiermark in eine alpine Notlage geraten. Auf einer Seehöhe von rund 1780 Metern verloren sie aufgrund des über Nacht gefallenen Schnees die Orientierung und trauten sich nicht mehr weiterzugehen, berichtet die Polizei. Die alarmierte Bergrettung begleitete sie schließlich unter Seilsicherung ins Tal.
Aufgrund der Unterkühlung wurden die Wanderer zunächst in einem Notzelt aufgewärmt und mit warmem Tee versorgt. Im Einsatz standen 19 Mitglieder der Bergrettung Eisenerz sowie ein Beamter der Alpinpolizei.
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