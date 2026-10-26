„Spritzer-Novelle“: Minister will „tun, was geht“

Jetzt schenkt die Politik nach. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), als einziger Landeschef direkt für die Weinwirtschaft zuständig, gießt kein Wasser in den Wein: „Ich unterstütze die Forderung, dass der Spritzer nur mehr aus österreichischem Qualitätswein besteht, zu 100 Prozent. Ein Kultgetränk bestehend aus Rot-Weiß-Rot!“