Überraschend! Sinner-Comeback wohl in Riad

Jannik Sinner wird sein Comeback beim Tennis-Einladungsturnier „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien geben. Das gaben die Veranstalter des Millionenevents am Montag bekannt.
Das Turnier hätte schon zwischen 21. und 24. Oktober in Riad stattfinden sollen, wurde aus Sicherheitsgründen aber auf Ende Dezember (27. bis 30.) verschoben. Der 25-jährige Südtiroler und Noch-Weltranglistenerste hat die vergangenen beiden Auflagen gewonnen und jeweils sechs Millionen Dollar dafür kassiert.
Sinner erholt sich aktuell von einer Knieverletzung, die ihn seit seinem Triumph in Wimbledon außer Gefecht gesetzt hat. Zugesagt für den „Six Kings Slam“ haben aktuell auch der Deutsche Alexander Zverev, der Spanier Carlos Alcaraz, der Serbe Novak Djokovic, der US-Amerikaner Taylor Fritz und der Australier Alex de Minaur.
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