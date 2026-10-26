Überraschend! Sinner-Comeback wohl in Riad

Das Turnier hätte schon zwischen 21. und 24. Oktober in Riad stattfinden sollen, wurde aus Sicherheitsgründen aber auf Ende Dezember (27. bis 30.) verschoben. Der 25-jährige Südtiroler und Noch-Weltranglistenerste hat die vergangenen beiden Auflagen gewonnen und jeweils sechs Millionen Dollar dafür kassiert.