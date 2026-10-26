Hitlers Teehaus: Motiv bleibt vorerst ein Rätsel

Der 33-Jährige hat Verbindungen in den Rupertigau, sein offizieller Wohnsitz ist aber Berlin. Er hatte sich nur Tage vor dem Brand bei der Polizei wegen einer schweren Körperverletzung beim Buttnmandllauf 2013, einer Art Krampuslauf, selbst angezeigt. Ob diese Tat noch verfolgt wird, muss aufgrund einer zehnjährigen Verjährungsfrist erst geprüft werden. Die Ermittlungen zum Brand laufen unterdessen weiter.