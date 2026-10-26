Panne auf Ballon-d‘Or-Seite sorgt für Aufregung!

Große Aufregung in London. Noch vor die großen Gewinner des Ballon d‘Or verkündet werden, sorgt eine Panne für Verwirrung und Ärger. Denn auf der offiziellen Webseite wurden vorab gleich drei Gewinner-Artikel veröffentlicht.
Wer gewinnt den Ballon d‘or? Diese Frage beschäftigt wird am Montag in London beantwortet (hier im Sportkrone.at-Liveticker). Doch eine Panne sorgt im Vorfeld der großen Verkündung für Ärger und Aufregung.
Panne wird aufgearbeitet
Auf der offiziellen Webseite des Veranstalters gingen wenige Stunden vor der Zeremonie drei Artikel online, die niemand hätte sehen sollen. Denn es werden sowohl Harry Kane, als auch Lamine Yamal und Kylian Mbappe als Gewinner verkündet.
Erst nach 32. Minuten wurden alle Artikel offline genommen. Laut „Daily Mail“ sind die Organisatoren aufgrund der Panne „verärgert und geschockt“. Eine schnelle Aufarbeitung soll nun aufklären, wie es zum Fehler kommen konnte.
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