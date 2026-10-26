Jakub Mensik gegen Lukas Neumayer – heute LIVE

Neumayer ist erstmals überhaupt auf ATP-500-Level in der „main draw“. „Es bedeutet mir extrem viel, zum ersten Mal im Hauptfeld eines 500er-Turniers zu spielen. Heuer ist das erste Mal, dass ich in Wien ein Match gewinne und mich qualifiziere, und ich freue mich schon extrem auf die erste Runde.“ 2022 und 2025 war der Schützling von Trainer Günter Bresnik jeweils in der ersten Quali-Runde gescheitert.