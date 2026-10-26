Jakub Mensik gegen Lukas Neumayer – heute LIVE

Lukas Neumayer startet erstmals im Hauptfeld der Erste Bank Open! Der 24-jährige Salzburger ist heute gegen den als Nummer 8 gesetzten Tschechen Jakub Mensik gefordert. Wir berichten live (nicht vor 18 Uhr) hier unten im Sportkrone.at-Ticker.
Hier der Liveticker:
Lukas Neumayer hat am Sonntag erstmals den Hauptbewerb beim Wiener Tennisturnier erreicht. Der 24-jährige Salzburger besiegte den als Nummer fünf gesetzten Franzosen Titouan Droguet, der am Vortag Joel Schwärzler eliminiert hatte, nach 101 Minuten 7:6(3),6:3. Damit ist neben Jurij Rodionov ein zweiter ÖTV-Mann dabei. Neumayer trifft am Nationalfeiertag (nicht vor 17.30 Uhr/live ServusTV) vor ausverkaufter Halle erstmals auf den als Nummer 8 gesetzten Tschechen Jakub Mensik.
Neumayer ist erstmals überhaupt auf ATP-500-Level in der „main draw“. „Es bedeutet mir extrem viel, zum ersten Mal im Hauptfeld eines 500er-Turniers zu spielen. Heuer ist das erste Mal, dass ich in Wien ein Match gewinne und mich qualifiziere, und ich freue mich schon extrem auf die erste Runde.“ 2022 und 2025 war der Schützling von Trainer Günter Bresnik jeweils in der ersten Quali-Runde gescheitert.
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