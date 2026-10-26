Rot-weißer Fußballtraum: „Erst 30 Jahre, aber …“

Träumen ist in Bozen also weiterhin erlaubt – und vielleicht gibt es für Kofler in der Serie A ja bald ein Wiedersehen mit seinem alten Verein. Wenngleich Pfeifer abschließend wieder zur Bescheidenheit mahnt: „Wir wollen nicht überheblich sein. Die Serie B zu halten, ist schon eine herausfordernde Sache, bei den starken Teams, die jährlich immer wieder dazukommen. Der FC Südtirol ist jetzt erst 30 Jahre alt und ist schon seit fünf Jahren in der Serie B. Das ist ein herausragendes Resultat.“ Und doch lässt er sich am Ende eine kleine Vision entlocken: „Es muss schon auch das Ziel sein, dass der FC Südtirol irgendwann den Sprung in die Serie A schafft. Ich glaube, dass es machbar ist. Ich kann aber nicht sagen, ob das in drei, fünf oder 15 Jahren ist.“