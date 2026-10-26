Nach knallhartem F1-Urteil: Wolff kontert Marko!

Es sei zu Saisonbeginn vielleicht schwierig für Russell gewesen, „mit einer Situation umzugehen, in der man das Gefühl hat, dass es das Jahr von einem wird“, erklärte Wolff. „Und dann steht auf der anderen Seite der Garage dieses Wunderkind, das einem langsam den Rang abläuft.“ Es sei aber zu einfach, die vergangenen Jahre zu vergessen, in denen Russell besonders in den Nachwuchsklassen mehrere Titel eingefahren hatte. „Das ist alles immer noch da.“