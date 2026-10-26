Nationalfeiertag: Das ist heute in Österreich los

Ganz Österreich feiert am Montag den Nationalfeiertag! Im Mittelpunkt stehen auch heuer die große Leistungsschau des Bundesheeres und die Angelobung von 1200 Rekruten am Wiener Heldenplatz. Auch die Politik zeigt sich von ihrer bürgernahen Seite und öffnet zahlreiche Türen. Die „Krone“ begleitet die Feierlichkeiten im Liveticker.