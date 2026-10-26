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Nationalfeiertag: Das ist heute in Österreich los

Wien
26.10.2026 09:54
Nationalfeiertag 2026 – zwischen Tradition und Zukunft
Nationalfeiertag 2026 – zwischen Tradition und Zukunft(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Ganz Österreich feiert am Montag den Nationalfeiertag! Im Mittelpunkt stehen auch heuer die große Leistungsschau des Bundesheeres und die Angelobung von 1200 Rekruten am Wiener Heldenplatz. Auch die Politik zeigt sich von ihrer bürgernahen Seite und öffnet zahlreiche Türen. Die „Krone“ begleitet die Feierlichkeiten im Liveticker.

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  • Österreich feiert am 26. Oktober seinen Nationalfeiertag! Im Mittelpunkt stehen die große Leistungsschau des Bundesheeres, politische Feierlichkeiten und zahlreiche Veranstaltungen im ganzen Land.

  • Am Wiener Heldenplatz werden 1200 Rekruten angelobt. Auch das Parlament, die Hofburg und zahlreiche Ministerien öffnen ihre Türen für Besucher.

  • Der Feiertag erinnert an die 1955 beschlossene immerwährende Neutralität. Doch wie gut kennen Sie Österreich eigentlich? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Österreich-Quiz!

Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Nationalfeiertag lesen Sie hier im „Krone“-Liveticker:

Bundesheer zeigt sich am Heldenplatz
Den Auftakt bildeten um 9.30 Uhr die Kranzniederlegungen am Äußeren Burgtor durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung. Im Mittelpunkt steht auch heuer die große Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz, wo zudem 1200 Rekruten feierlich angelobt werden.

(Bild: APA/Max Slovencik)

Politik öffnet ihre Türen
Auch zahlreiche politische Einrichtungen öffnen ihre Türen, darunter das Parlament, die Hofburg, das Bundeskanzleramt sowie mehrere Ministerien. Die FPÖ lädt zum traditionellen „Neutralitätsfest“, Grünen-Chefin Leonore Gewessler zum persönlichen Gespräch gegenüber dem Parlament.

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