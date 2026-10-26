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Herbstzauber am Schuhflicker

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26.10.2026 18:00
Herbstlicher Blick auf den markanten Felsgipfel des Schuhflickers.
Herbstlicher Blick auf den markanten Felsgipfel des Schuhflickers.(Bild: Leserreporter: Walter M.)
Porträt von Community
Von Community

Goldene Lärchen, herbstlich verfärbte Almhänge und darüber der felsige Doppelgipfel des Schuhflickers unter klarem Himmel. Dieses Foto erreichte uns von unserem Leserreporter Walter M., der im Großarltal unterwegs war, als ihm diese beeindruckende Aufnahme gelang. Danke für die Zusendung!

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