Video: Diese Austria-Pleite besiegelte Helm-Aus

Die Wiener Austria hat in Altach den nächsten Tiefschlag einstecken müssen und ist in der Fußball-Bundesliga noch tiefer in die Krise gerutscht. Nach der 1:2-Niederlage am Freitag in Vorarlberg sind die Zahlen ernüchternd: Die schlechteste Ausbeute nach zehn Spielen seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995, drei Niederlagen in Folge und als Tabellenvorletzter ins kommende Derby gegen Rapid. Das Match gegen Altach besiegelte auch das Aus von Trainer Stephan Helm. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).