Beste österreichische WM-Platzierung seit 1981!

Schmid mit Kurzauftritt

Nur einen Kurzauftritt hatte hingegen Aker Schmid in der Kategorie bis 67 kg. Der gebürtige Iraker vom Leistungszentrum Rif musste sich in der ersten Runde dem Chinesen Xinxin Jin 1:6 geschlagen geben. Am Dienstag greift mit Monika Kuenz (bis 76 kg) eine weitere österreichische Athletin ins Geschehen ein.