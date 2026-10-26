Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Voller Staunen“

Natalie Portman schwärmt über ihr „magisches“ Baby

Society International
26.10.2026 17:19
Erst vor wenigen Wochen wurde Portman mit ihrem Partner Tanguy Destable und ihrem Baby geknipst. ...
Erst vor wenigen Wochen wurde Portman mit ihrem Partner Tanguy Destable und ihrem Baby geknipst. Jetzt sprach die Schauspielerin erstmals über ihren Nachwuchs.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Natalie Portman (45) ist hat sich erstmals zur Geburt ihres dritten Kindes geäußert. Sie sei „voller Staunen und Freude angesichts dieses magischen kleinen Menschen“, sagte Portman am Montag dem Magazin „Harper‘s Bazaar“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Es gibt mit auch eine ganz neue Aufmerksamkeit für meine großen Kinder, weil es mich daran erinnert, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass sie auch so kleine, frische Kreaturen waren“, fuhr Portman in dem Gespräch mit dem Magazin fort.

Name weiterhin ein Geheimnis
„Und wie schnell sie zu unglaublichen Menschen mit ihren eigenen großartigen Persönlichkeiten und Sinn für Humor und Ideen geworden sind“, ergänzte die Oscarpreisträgerin.

Für Portman ist es das erste Kind mit ihrem neuen Lebensgefährten. Mit ihrem Ex-Mann Benjamin ...
Für Portman ist es das erste Kind mit ihrem neuen Lebensgefährten. Mit ihrem Ex-Mann Benjamin Millepied hat die Schaupielerin zudem eine Tochter und einen Sohn.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Im April hatte die Schauspielerin verkündet, dass sie ihr drittes Kind erwarte. Nach der Geburt hatte sie sich bisher nicht dazu geäußert – und weitere Details, etwa zu Geschlecht oder Namen, teilte sie nun auch nicht mit.

Familienglück mit neuem Freund
Es ist das erste Kind von Portman mit ihrem aktuellen Partner, dem französischen Musikproduzenten Tanguy Destable. Zuvor war die Schauspielerin mit dem Tänzer und Choreografen Benjamin Millepied verheiratet gewesen, aus der Ehe stammen ein 2011 geborener Sohn und eine 2017 geborene Tochter.

Lesen Sie auch:
Babyglück in Paris: Natalie Portman ist mit 45 Jahren zum dritten Mal Mutter geworden. Gemeinsam ...
Das süße Familienglück
Natalie Portman mit Baby unterwegs in Paris
07.09.2026
„Zähle die Tage“
Natalie Portman zeigt ihren nackten Babybauch
30.07.2026

Portman war schon als junges Mädchen mit dem Film „Léon – Der Profi“ berühmt geworden. Für ihre Hauptrolle in dem Film „Black Swan“ hatte sie 2011 einen Oscar bekommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
26.10.2026 17:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
97.776 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
90.869 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ausland
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
89.776 mal gelesen
Das historische Kehlsteinhaus in Berchtesgaden stand in Vollbrand.
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1070 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1052 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Innenpolitik
„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“
1015 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in seinem Brief vor den Versuchen,  „uns zu ...
Mehr Society International
„Voller Staunen“
Natalie Portman schwärmt über ihr „magisches“ Baby
Wird es mega grausig?
Igitt! Klum gibt Ekel-Hinweis auf Halloween-Kostüm
Was läuft denn da?
Sofia Vergara beim Date mit Rockstar erwischt
„Familienmitglied“
Dieses süße Geschenk machte Hamilton Kids von Kim
Heißes Liebes-Gerücht
Candice Swanepoel soll Tom Brady verführt haben!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf