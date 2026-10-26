Natalie Portman schwärmt über ihr „magisches“ Baby

Natalie Portman (45) ist hat sich erstmals zur Geburt ihres dritten Kindes geäußert. Sie sei „voller Staunen und Freude angesichts dieses magischen kleinen Menschen“, sagte Portman am Montag dem Magazin „Harper‘s Bazaar“.
„Es gibt mit auch eine ganz neue Aufmerksamkeit für meine großen Kinder, weil es mich daran erinnert, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass sie auch so kleine, frische Kreaturen waren“, fuhr Portman in dem Gespräch mit dem Magazin fort.
Name weiterhin ein Geheimnis
„Und wie schnell sie zu unglaublichen Menschen mit ihren eigenen großartigen Persönlichkeiten und Sinn für Humor und Ideen geworden sind“, ergänzte die Oscarpreisträgerin.
Im April hatte die Schauspielerin verkündet, dass sie ihr drittes Kind erwarte. Nach der Geburt hatte sie sich bisher nicht dazu geäußert – und weitere Details, etwa zu Geschlecht oder Namen, teilte sie nun auch nicht mit.
Familienglück mit neuem Freund
Es ist das erste Kind von Portman mit ihrem aktuellen Partner, dem französischen Musikproduzenten Tanguy Destable. Zuvor war die Schauspielerin mit dem Tänzer und Choreografen Benjamin Millepied verheiratet gewesen, aus der Ehe stammen ein 2011 geborener Sohn und eine 2017 geborene Tochter.
Portman war schon als junges Mädchen mit dem Film „Léon – Der Profi“ berühmt geworden. Für ihre Hauptrolle in dem Film „Black Swan“ hatte sie 2011 einen Oscar bekommen.
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