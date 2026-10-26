Rapids 5:1-Gala gegen Lustenau hier im Video!

Neunter Sieg im zehnten Spiel, Rapid ist in der Fußball-Bundesliga weiter im „Flow“. Die Hütteldorfer bezwangen Aufsteiger Austria Lustenau am Samstag im Allianz Stadion 5:1 (3:0) und bauten die Tabellenführung auf sechs Punkte aus. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).