Bitter! Vier Salzburg-Spieler nach Sieg verletzt

Untersuchungen bei Linksverteidiger

Auch Damir Redzic zog sich beim Auswärtserfolg gegen den LASK eine Muskelverletzung zu und steht Salzburg vorerst nicht zur Verfügung. Ebenfalls kein Thema für das Cupspiel in Vorarlberg sind Sota Kitano, dessen Sprunggelenk etwas abbekam, und Dominik Schmid. Der Linksverteidiger, der seine Mannschaft mit einer starken Klärungsaktion vor einem Gegentor bewahrte, verdrehte sich gegen den amtierenden Doublesieger das Knie. Bei der Nummer 31 von Red Bull Salzburg stehen noch weitere Untersuchungen an.