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Fehlen im Cup

Bitter! Vier Salzburg-Spieler nach Sieg verletzt

Red Bull Salzburg
26.10.2026 17:33
Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl wird im ÖFB-Cup die Rotationsmaschine anwerfen.
Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl wird im ÖFB-Cup die Rotationsmaschine anwerfen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Der wichtige Sieg in der österreichischen Bundesliga gegen Meister LASK kommt Red Bull Salzburg teurer zu stehen als erhofft. Gleich vier Spieler zogen sich beim Schlagerspiel Blessuren zu und verpassen damit zumindest die Partie im Achtelfinale des ÖFB-Cups.

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Drei Schüsse, drei Tore – so lautet die persönliche Bilanz von Stürmer Haris Tabakovic beim 3:1-Sieg gegen den LASK. Drei Spiele, drei Siege – so lautet die Bilanz des FC Red Bull Salzburg in den bisherigen Saisonspielen gegen die Top-4 der österreichischen Bundesliga. Nach Rapid (5:1) und Sturm (3:0) schlug die Truppe von Trainer Danny Röhl auch den dritten Großen.

Haris Tabakovic und Co. feierten einen verdienten Auswärtserfolg beim LASK.
Haris Tabakovic und Co. feierten einen verdienten Auswärtserfolg beim LASK.(Bild: GEPA)

Den Dreier in Linz mussten die Bullen aber teurer bezahlen als ihnen lieb war. Gleich vier Kicker zogen sich im intensiv geführten Schlagerspiel am Sonntag Verletzungen zu. Den Anfang machte Leandro Morgalla, der nach rund einer halben Stunde mit muskulären Problemen runtermusste. Der Rechtsverteidiger fällt bis auf Weiteres aus, verpasst zumindest die Cup-Partie am Mittwoch (18 Uhr) gegen Schwarz-Weiß Bregenz und das Heimspiel gegen Austria Lustenau in der Liga am kommenden Sonntag (14.30 Uhr).

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Untersuchungen bei Linksverteidiger
Auch Damir Redzic zog sich beim Auswärtserfolg gegen den LASK eine Muskelverletzung zu und steht Salzburg vorerst nicht zur Verfügung. Ebenfalls kein Thema für das Cupspiel in Vorarlberg sind Sota Kitano, dessen Sprunggelenk etwas abbekam, und Dominik Schmid. Der Linksverteidiger, der seine Mannschaft mit einer starken Klärungsaktion vor einem Gegentor bewahrte, verdrehte sich gegen den amtierenden Doublesieger das Knie. Bei der Nummer 31 von Red Bull Salzburg stehen noch weitere Untersuchungen an. 

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