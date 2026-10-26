Deutscher stürzt 1500 Meter tief in den Tod

Die Gruppe um den deutschen Bergsteiger war auf dem Weg nach unten gewesen, als sich das Unglück Montagfrüh (Ortszeit) ereignete. Ein nepalesischer Bergführer habe dem Deutschen zunächst gewarnt, nicht aus seinem Zelt in einem Camp in etwa 6100 Meter Höhe zu kommen, bevor nicht alles auf dem eisigen Terrain gesichert sei, sagte Thapa, der den Deutschen nach eigenen Angaben bereits seit einigen Jahren kannte und für ihn andere Bergtouren organisierte.