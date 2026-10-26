Die kuriosen Geheimregeln der Freimaurer-Logen

Sie sind ins Gerede geraten, die Freimaurer, eine diskrete Bruderschaft, die sich in Logen organisiert und ihr Netzwerk in höchste Kreise spannt. Viel spekuliert wurde in den letzten Monaten über potenziell problematische Seilschaften im ORF und Verbindungen bis in die Spitzenpolitik. Wenn sich Brüder zu bedingungsloser Loyalität verpflichten, könnte das bei beruflichen Entscheidungen durchaus zu Konflikten führen. Vor allem dann, wenn die Mitgliedschaft nicht offengelegt wird.