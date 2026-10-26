Halbbruder bittet Herzogin Meghan um Verzeihung

Jahrelang hat Thomas Markle Jr. kein gutes Haar an Herzogin Meghan gelassen. Doch nach dem angeblichen Schock-Fund rund um Thomas Markle Sr. auf den Philippinen rudert der 60-Jährige nun zurück und entschuldigt sich öffentlich bei seiner Halbschwester.
Die Schlagzeilen der letzten Tage schockieren: Wie die britische „Sun“ berichtete, fand Thomas Markle Jr. im ehemaligen Haus seines Vaters auf den Philippinen mehrere Kartons voll Materials von Darstellungen von angeblichen Kindesmissbrauchs. Der 60-Jährige sprach von „Hunderten, wenn nicht Tausenden“ Fotos, auf die er gestoßen sein will. Er war es auch, der schließlich die Polizei informierte.
„Es tut mir so leid, Meghan“
Ein Fund, der auch ein neues Licht auf den Familienzwist im Hause Markle wirft. Denn seit Jahren galt das Verhältnis von Meghan zu ihrem Vater als zerrüttet. Ein Umstand, den auch ihr Halbbruder Thomas zu immer neuen Sticheleien gegen die Herzogin von Sussex anspornte.
Doch damit soll jetzt ein- für allemal Schluss sein. Im Gespräch mit der „Sun“ wandte sich Markle Jr. jetzt direkt an seine Halbschwester. Mit einer Entschuldigung! „Es tut mir so leid, Meghan“, erklärte er reumütig.
Und räumte zugleich ein: „Jetzt weiß ich, dass ich in den letzten neun Jahren die falsche Person beschützt habe.“ Denn noch immer sitzt der Schock bei Meghans Halbbruder tief, wie er zugibt. „Nachdem ich gesehen habe, was ich gesehen habe, glaube ich, dass der Mann, den ich verteidigt und gepflegt habe, ein Monster ist.“
„Schäme mich, dass ich jahrelang auf seiner Seite war“
Mit diesem Wissen habe sich auch seine Sicht auf Meghans Verhalten ihrem Vater gegenüber verändert, erklärte Markle Jr. weiter. „Jetzt weiß ich genau, warum du nicht mehr mit ihm sprichst und warum du nicht willst, dass er Harry oder seine Enkel trifft. Und ich schäme mich, dass ich jahrelang auf seiner Seite war, als du dich mit ihm zerstritten hast.“
Am Ende richtete Markle Jr. noch einen Appell an Meghan und ihren Ehemann Harry: „Bitte akzeptiere meine Entschuldigung und sei dir bewusst, dass ich dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft wünsche.“
Meghan brach Kontakt komplett ab
Herzogin Meghan hatte in ihrem Statement am Freitag klargestellt, dass sie bereits kurz nach ihrer Hochzeit in einem Brief über die „verstörenden Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden sei. Später bestätigte die Metropolitan Police, dass es dieses Schreiben tatsächlich gegeben habe und dieses auch an das Herzogspaar weitergegeben wurde.
Im letzten Jahr konfrontierte die Ex-Schauspielerin ihren Vater schließlich in einem Brief, der den 82-Jährigen in einer Klinik auf den Philippinen erreicht hatte, persönlich mit den Missbrauchsvorwürfen. In den Zeilen teilte Meghan zudem mit, dass sie den Kontakt zu ihrem Vater komplett abbrechen und dieser seine Enkelkinder Archie (7) und Lilibet (5) niemals kennenlernen werde.
Demenz-Diagnose bei Meghans Vater
Unterdessen gab Thomas Markle Sr. im Gespräch mit der „Mail on Sunday“ an, dass bei ihm Demenz diagnostiziert worden sei. „Ich erinnere mich daran, den Brief bekommen zu haben, aber an alles andere erinnere ich mich nicht“, unterstrich der 82-jährige Ex-Hollywood-Lichttechniker im Gespräch mit der Zeitung.
Die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, bestreitet Markle Sr. unterdessen vehement. Er habe zwar auf den Philippinen Sex mit Prostituierten gehabt, gestand er ein. Gleichzeitig sagte er der Boulevardzeitung „Mail on Sunday“, er habe „noch nie Sex mit jemandem unter 18 gehabt“.
Ermittlungen laufen
Das philippinische Justizministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur eine Anzeige gegen den 82-Jährigen. Zuständig sei eine Taskforce gegen Menschenhandel und sexuellen Kindesmissbrauch im Internet. Die Ergebnisse der Auswertungen sollen in den nächsten Tagen da sein.
Die US-Bundespolizei FBI teilte zudem mit, man habe Kenntnis von den Vorwürfen und werde die philippinischen Behörden gegebenenfalls unterstützen. Untersucht würden zudem alle damit zusammenhängenden Vorwürfe, die Verstöße gegen US-Bundesgesetze beträfen.
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