Halbbruder bittet Herzogin Meghan um Verzeihung

„Schäme mich, dass ich jahrelang auf seiner Seite war“

Mit diesem Wissen habe sich auch seine Sicht auf Meghans Verhalten ihrem Vater gegenüber verändert, erklärte Markle Jr. weiter. „Jetzt weiß ich genau, warum du nicht mehr mit ihm sprichst und warum du nicht willst, dass er Harry oder seine Enkel trifft. Und ich schäme mich, dass ich jahrelang auf seiner Seite war, als du dich mit ihm zerstritten hast.“