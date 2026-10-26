Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Er ist ein Monster“

Halbbruder bittet Herzogin Meghan um Verzeihung

Royals
26.10.2026 17:08
Meghan hatte seit Jahren ein zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Familie. Nachdem die ...
Meghan hatte seit Jahren ein zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Familie. Nachdem die Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Vater Thomas Markle Sr. aufgekommen waren, bat ihr Halbbruder Thomas Jr. die Herzogin von Sussex nun um Verzeihung.(Bild: Krone-Collage/AFP/JONATHAN BRADY, APA-Images / Action Press / MediaPunch)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Jahrelang hat Thomas Markle Jr. kein gutes Haar an Herzogin Meghan gelassen. Doch nach dem angeblichen Schock-Fund rund um Thomas Markle Sr. auf den Philippinen rudert der 60-Jährige nun zurück und entschuldigt sich öffentlich bei seiner Halbschwester.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Schlagzeilen der letzten Tage schockieren: Wie die britische „Sun“ berichtete, fand Thomas Markle Jr. im ehemaligen Haus seines Vaters auf den Philippinen mehrere Kartons voll Materials von Darstellungen von angeblichen Kindesmissbrauchs. Der 60-Jährige sprach von „Hunderten, wenn nicht Tausenden“ Fotos, auf die er gestoßen sein will. Er war es auch, der schließlich die Polizei informierte.

„Es tut mir so leid, Meghan“
Ein Fund, der auch ein neues Licht auf den Familienzwist im Hause Markle wirft. Denn seit Jahren galt das Verhältnis von Meghan zu ihrem Vater als zerrüttet. Ein Umstand, den auch ihr Halbbruder Thomas zu immer neuen Sticheleien gegen die Herzogin von Sussex anspornte.

Herzogin Meghan hatte seit Jahren kaum Kontakt zu ihrem Vater Thomas Markle Sr. Ihr Halbbruder ...
Herzogin Meghan hatte seit Jahren kaum Kontakt zu ihrem Vater Thomas Markle Sr. Ihr Halbbruder versteht nun, warum das so war.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Doch damit soll jetzt ein- für allemal Schluss sein. Im Gespräch mit der „Sun“ wandte sich Markle Jr. jetzt direkt an seine Halbschwester. Mit einer Entschuldigung! „Es tut mir so leid, Meghan“, erklärte er reumütig.

Und räumte zugleich ein: „Jetzt weiß ich, dass ich in den letzten neun Jahren die falsche Person beschützt habe.“ Denn noch immer sitzt der Schock bei Meghans Halbbruder tief, wie er zugibt. „Nachdem ich gesehen habe, was ich gesehen habe, glaube ich, dass der Mann, den ich verteidigt und gepflegt habe, ein Monster ist.“

„Schäme mich, dass ich jahrelang auf seiner Seite war“
Mit diesem Wissen habe sich auch seine Sicht auf Meghans Verhalten ihrem Vater gegenüber verändert, erklärte Markle Jr. weiter. „Jetzt weiß ich genau, warum du nicht mehr mit ihm sprichst und warum du nicht willst, dass er Harry oder seine Enkel trifft. Und ich schäme mich, dass ich jahrelang auf seiner Seite war, als du dich mit ihm zerstritten hast.“

Thomas Markle Jr. hat seinen Vater bei der Polizei angezeigt. Jetzt bittet er seine ...
Thomas Markle Jr. hat seinen Vater bei der Polizei angezeigt. Jetzt bittet er seine Halbschwester Meghan um Entschuldigung.(Bild: APA-Images / Action Press / MediaPunch)

Am Ende richtete Markle Jr. noch einen Appell an Meghan und ihren Ehemann Harry: „Bitte akzeptiere meine Entschuldigung und sei dir bewusst, dass ich dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft wünsche.“

Meghan brach Kontakt komplett ab
Herzogin Meghan hatte in ihrem Statement am Freitag klargestellt, dass sie bereits kurz nach ihrer Hochzeit in einem Brief über die „verstörenden Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden sei. Später bestätigte die Metropolitan Police, dass es dieses Schreiben tatsächlich gegeben habe und dieses auch an das Herzogspaar weitergegeben wurde.

Im letzten Jahr konfrontierte die Ex-Schauspielerin ihren Vater schließlich in einem Brief, der den 82-Jährigen in einer Klinik auf den Philippinen erreicht hatte, persönlich mit den Missbrauchsvorwürfen. In den Zeilen teilte Meghan zudem mit, dass sie den Kontakt zu ihrem Vater komplett abbrechen und dieser seine Enkelkinder Archie (7) und Lilibet (5) niemals kennenlernen werde.

Demenz-Diagnose bei Meghans Vater
Unterdessen gab Thomas Markle Sr. im Gespräch mit der „Mail on Sunday“ an, dass bei ihm Demenz diagnostiziert worden sei. „Ich erinnere mich daran, den Brief bekommen zu haben, aber an alles andere erinnere ich mich nicht“, unterstrich der 82-jährige Ex-Hollywood-Lichttechniker im Gespräch mit der Zeitung. 

Thomas Markle Sr. gab im Gespräch mit der „Mail on Sunday“ an, dass er an Demenz erkrankt sei ...
Thomas Markle Sr. gab im Gespräch mit der „Mail on Sunday“ an, dass er an Demenz erkrankt sei und sich an den Inhalt von Meghans Brief nicht mehr erinnern kann.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, bestreitet Markle Sr. unterdessen vehement. Er habe zwar auf den Philippinen Sex mit Prostituierten gehabt, gestand er ein. Gleichzeitig sagte er der Boulevardzeitung „Mail on Sunday“, er habe „noch nie Sex mit jemandem unter 18 gehabt“.

Ermittlungen laufen
Das philippinische Justizministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur eine Anzeige gegen den 82-Jährigen. Zuständig sei eine Taskforce gegen Menschenhandel und sexuellen Kindesmissbrauch im Internet. Die Ergebnisse der Auswertungen sollen in den nächsten Tagen da sein.

Lesen Sie auch:
Herzogin Meghan soll im letzten Jahr ihrem Vater einen allerletzten Brief geschrieben und ihn ...
Brach Kontakt ab
Meghan konfrontierte Vater mit Missbrauchsvorwurf
25.10.2026
Das könnte ihm drohen
Polizei durchsucht jetzt Laptop von Meghans Vater
25.10.2026
Vorwürfe gegen Vater
Brief an Meghan offenbart schreckliche Details
24.10.2026

Die US-Bundespolizei FBI teilte zudem mit, man habe Kenntnis von den Vorwürfen und werde die philippinischen Behörden gegebenenfalls unterstützen. Untersucht würden zudem alle damit zusammenhängenden Vorwürfe, die Verstöße gegen US-Bundesgesetze beträfen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
26.10.2026 17:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Meghan Markle
Philippinen
Polizei
VaterFamilieKindesmissbrauch
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
97.776 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
90.869 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ausland
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
89.776 mal gelesen
Das historische Kehlsteinhaus in Berchtesgaden stand in Vollbrand.
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1070 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1052 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Innenpolitik
„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“
1015 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in seinem Brief vor den Versuchen,  „uns zu ...
Mehr Royals
„Er ist ein Monster“
Halbbruder bittet Herzogin Meghan um Verzeihung
Palast gratuliert
Elisabeth ist 25: „Das muss gefeiert werden!“
Töchter amüsieren sich
Schreckmoment: Letizia rutscht aus und stürzt!
Das könnte ihm drohen
Polizei durchsucht jetzt Laptop von Meghans Vater
Nacht in Klinik
Spaniens König Felipe wurde am Auge operiert
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf