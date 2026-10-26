Neo-Austria-Coach Uhlig: „Glaube schon, dass …“

Zorn forderte Geduld: „Keine Zauberer“

Von Zorn gab es vollste Rückendeckung für den 33-jährigen Wiener, der zumindest in den nächsten sieben Spielen bis zur Winterpause auf der Trainerbank des derzeit Tabellenvorletzten sitzen wird. Allerdings forderte der violette Sportchef auch Geduld. „Max und sein Team sind auch keine Zauberer, die mit dem Finger schnipsen und morgen sieht auf Anhieb alles anders aus“, betonte der Deutsche. Die Evaluierung in der Winterpause hänge nicht nur von Resultaten ab, sondern auch von der täglichen Arbeit und der gesamten Entwicklung. „Selbst wenn alles nicht sofort klappt, werden wir ein Bild davon haben, wie Max Uhlig als Trainer funktioniert, agiert und Fußball sieht.“